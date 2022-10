L'Agenzia delle Dogane comunica che è disponibile in ambiente di addestramento un nuovo aggiornamento dei controlli, in fase di emissione di e-DAS, per consentire l'ampliamento dei CADD utilizzabili per l'Olio Combustibile - CPA E470, in caso di rifornimento diretto. L'estensione in ambiente reale è prevista il 17 ottobre...

