Secondo l'agenzia governativa francese per l'ambiente e l'energia Ademe, acquistare un'auto elettrica è realmente una scelta ecologica se il mezzo è il più piccolo e leggero possibile. “Nel corso della sua intera vita, un'auto elettrica in circolazione in Francia ha un'impronta carbonica dalle due alle tre volte inferiore a quella di un modello ter...

© Riproduzione riservata