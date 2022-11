Con una sentenza pubblicata mercoledì scorso, il Tar Lazio ha dato 30 giorni di tempo all'Agenzia delle Dogane, per rispondere alla richiesta dalla Centro Petroli Roma Srl di rilascio della licenza di deposito commerciale per il deposito della società nella periferia della Capitale. In mancanza, la decisione verrà presa da un commissario ad acta, n...

© Riproduzione riservata