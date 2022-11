Renewability, prima community di consumatori di energia rinnovabile, ha sottoscritto con Ecotec un accordo per l'acquisizione dell'intero capitale sociale di Gea Ren, società proprietaria di quattro progetti fotovoltaici ‘ready to build' in Sicilia per complessivi 4 MW. Il perfezionamento dell'operazione – precisa una nota – avverrà dopo il complet...

© Riproduzione riservata