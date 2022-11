Il terminale galleggiante di Ravenna entrerà in funzione nel quarto trimestre 2024. Lo ha spiegato l'a.d. di Snam,, durante la conferenza stampa per la firma dell'autorizzazione dell'impianto da 5 mld mc."Oggi si chiude un percorso, ma per noi sia apre quello più sfidante, quello di completare l'opera nei prossimi 2 anni, che sa...

© Riproduzione riservata