In questi giorni da più parti stanno venendo richiami alla nuova maggioranza a non invertire la rotta rispetto agli obiettivi scelti dall'Europa e dall'Italia in questi anni in materia di energia. In un equilibrato editoriale sul Corriere della sera di ieri, Ferruccio De Bortoli invita il nuovo governo a "dare un segnale" che il nostro Paese non è ...

© Riproduzione riservata