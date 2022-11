Lo stop al motore termico al 2035 è il finale di partita o ci saranno tempi supplementari, anche per i fornitori di carburanti? È la domanda cui si è cercato di rispondere nella giornata inaugurale della fiera Oil&nonOil organizzata da Piemmeti, in corso a VeronaFiere.L'evento inaugurale (Energie per l'Italia: il ruolo della rete distributiva pe...

© Riproduzione riservata