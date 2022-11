L'offerta Consip di contratti per l'acquisto di beni e servizi (il c.d. “scaffale”) è destinata a crescere nei prossimi 6 mesi con una serie di iniziative in attivazione, del valore totale di 15 mld/€, di cui 6,4 mld/€ nel settore Energia, Utility e Building Management, 6,4 mld/€ nell'ICT, 1,5 mld/€ in ambito Beni e Servizi e 0,7 mld/€ nella Sanità...

