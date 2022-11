È pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 260 del 7 novembre l'avviso del ministero della Transizione ecologica Cse 2022 - Comuni per la sostenibilità e l'efficienza energetica. L'avviso riguarda la concessione di contributi a fondo perduto per la realizzazione di interventi di efficienza energetica anche tramite interventi per la produzione di ener...

© Riproduzione riservata