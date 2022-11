Chi concede l'autorizzazione unica per gli impianti rinnovabili? Chi la valutazione d'impatto ambientale? Quali sono le soglie per le procedure semplificate? Quali Regioni hanno mappato le aree non idonee e hanno normato le comunità energetiche? In quali casi bisogna chiedere la verifica di assoggettabilità alla valutazione d'impatto ambientale? A ...

© Riproduzione riservata