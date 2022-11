L'Italia ha bisogno di almeno trenta nuovi impianti per il trattamento dei rifiuti organici e per il recupero energetico delle frazioni non riciclabili, altrimenti rischia di mancare gli obiettivi europei al 2035. A sostenerlo è la terza edizione dello studio “Rifiuti urbani, fabbisogni impiantistici attuali e al 2035” realizzato da Utilitalia, pre...

