Sorgenia ha annunciato negli ultimi giorni di avere in programma la realizzazione di 12 nuove comunità energetiche rinnovabili in Lombardia, dopo quella già partita a Turano Lodigiano (LO), e di aver raggiunto un accordo con Alba Leasing per favorire il finanziamento e la realizzazione di sistemi solari per l'autoconsumo nelle Pmi.Sul primo pu...

© Riproduzione riservata