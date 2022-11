Mercato del Mediterraneo in caduta libera con la benzina che ha collezionato 4 ribassi consecutivi, come anche il denso Btz. I gasoli, dopo 6 diminuzioni, hanno recuperato qualche euro, frutto del miglioramento del cambio euro/dollaro stabile sopra la parità, per poi scendere oggi e presentare una tregua domani. Tuttavia vengono lamentati dagli ope...

© Riproduzione riservata