Il gruppo Maio, nel corso di Ecomondo 2022, ha promosso un seminario di approfondimento sull'ossicombustione come tecnologia per lo smaltimento dei rifiuti, il cui primo impianto sarà realizzato a Bari nel 2023, per essere seguito in un secondo momento da un altro a Peccioli (PI).Hanno preso parte all'iniziativa: Michele Notarnicola, professore o...

© Riproduzione riservata