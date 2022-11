Servirsi di intelligenza artificiale per ottimizzare la produzione energetica degli impianti fotovoltaici, accrescere le rese e ridurre le perdite. È lo scopo del progetto ‘Marta' messo a punto da Enea e TeaTek (Gruppo internazionale specializzato in impianti fotovoltaici) sulla base di un finanziamento di 4,6 mln/€ da parte del Ministero per le Im...

