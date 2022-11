Il gruppo Iren, attraverso la controllata Iren Green Generation, ha concluso contratti di acquisizione delle autorizzazioni e dei diritti sui terreni per lo sviluppo di due impianti fotovoltaici di potenza complessiva pari a 30 MWp siti nei comuni di Ferrandina e Garaguso, in provincia di Matera, Basilicata. In seguito al completamento dell'operazi...

