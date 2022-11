Stabilire obbiettivi in valori assoluti di potenza installata da rinnovabili, e non obbiettivi percentuali sul mix energetico; indicare obbiettivi settoriali specifici come il riscaldamento o il trasporto; abbandonare la neutralità tecnologica scegliendo piuttosto obbiettivi specifici per tecnologia. Questi i consigli di Irena indirizzati ai govern...

© Riproduzione riservata