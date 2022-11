Sono state 2.419 le nomine degli energy manager arrivate in Fire quest'anno e riferite all'anno 2021. Di queste, 1.606 sono relative ad energy manager nominati da soggetti obbligati e 813 da soggetti non obbligati. Purtroppo, si legge in una nota, si è interrotto il trend di crescita dei nominati dai soggetti obbligati: si tratta di un meno 5% risp...

© Riproduzione riservata