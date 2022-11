È giusto che l'Europa abbandoni una tecnologia di eccellenza, come il motore a combustione interna, fondando la sua scelta su un metodo di calcolo sbagliato come quello delle emissioni allo scarico? È la domanda che ha posto oggi il presidente dell'associazione Claudio Spinaci, nel corso della conferenza stampa organizzata da Unem per presentare lo...

© Riproduzione riservata