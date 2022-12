È pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre il decreto del ministero delle Politiche agricole 19 ottobre 2022 “Intervento a sostegno della riduzione dei maggiori costi energetici sostenuti dalle imprese florovivaistiche”. Il provvedimento destina 25 milioni di euro come sostegno per il caro energia. Il testo è in allegato....

