Il ministero dell'Ambiente ha emesso giudizio di compatibilità ambientale positivo per il progetto di Erg di rifacimento dell'impianto eolico di Carlentini in provincia di Siracusa. Erg vuole smantellare 38 dei 57 aerogeneratori del parco eolico e installare 18 nuovi aerogeneratori da 5,5 MW ciascuno per 99 MW di potenza complessiva. Il progetto av...

