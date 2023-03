Occupa 34 pagine il dispositivo della delibera dell'Antitrust del 21 febbraio che, dopo un confronto di 7 mesi con Axpo Italia, ha consentito di ridurre da 3 a un milione di euro la sanzione amministrativa per quella che viene in ogni caso definita, nel periodo in cui si è svolta, “una pratica commerciale scorretta”...

© Riproduzione riservata