Per le famiglie unificazione del bonus sociale elettrico e gas per i clienti in difficoltà economica, con erogazione diretta (non più in bolletta), con distinzione inoltre per zone climatiche e scaglioni decrescenti con l'Isee; per le imprese crediti d'imposta decrescenti col consumo e azzerati oltre una certa soglia (es 80% del consumo storico), n...

© Riproduzione riservata