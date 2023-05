È arrivato l'ok della Regione Puglia per la realizzazione di un impianto per la produzione di gas naturale liquefatto di origine biologica nel Comune di Terlizzi (Bari) in località “Strada Comunale Monte Serino”.L'istanza era stata presentata il primo giugno 2020 da Sorgenia Bio Power, la Regione ha emesso l'autorizzazione unica lo scorso 28 apr...

© Riproduzione riservata