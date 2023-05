Il Gse ha avvisato oggi gli operatori che il Portale GP per le garanzie d'origine rimarrà chiuso dal 23 al 28 maggio a causa di attività di manutenzione straordinaria. La sospensione, spiega il Gse in un avviso, riguarda tutte le funzionalità del Portale, compresa quella di importazione ed esportazione, non disponibile già dalle ore 15 di oggi. Il ...

