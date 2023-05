Mihaela Seidl

Mihaela Seidl è la nuova a Chief Financial Officer (Cfo) e membro del consiglio di amministrazione di Baywa RE. Lo annuncia la stessa società, sottolineando che, con oltre 20 anni di esperienza, Seidl ha ricoperto ruoli di leadership in molteplici settori in infrastrutture strategiche, come energia, IT e sanità, oltre ad incarichi esecutivi e di co...

