Remit, gli operatori identificano soglie per comunicare le indisponibilità

Fissate fino al 31 ottobre in 100 MW per l'elettrico e 13 mln mc per il gas da nuovo tool TIP elaborato da Elettricità Futura, Proxigas, A2a, Alperia, CVA, Edison, Enel, Eni, ERG, EP e Repower