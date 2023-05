Continua a crescere, con una certa regolarità, la capacità di produzione di biometano in Italia, come mostra l'andamento delle nuove connessioni per l'immissione in rete (vedi grafico). Secondo i dati Snam, a fine aprile c'erano 82 punti di immissione di biometano in rete, di cui 64 nella rete Snam e 12 in altre reti, per una capacità di trasporto ...

© Riproduzione riservata