Henry Kissinger

Henry Kissinger sta per compiere 100 anni. È nato infatti in Germania, a Furth in Baviera, il 27 maggio 1923. Da una famiglia ebrea, costretto nel 1938 a emigrare negli Stati Uniti per motivi razziali. Dopo aver insegnato per più di dieci anni all'università di Harvard, era stato introdotto alla politica da Nelson Rockefeller quando nel 1955 in qua...

