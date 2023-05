In miglioramento il 22 maggio, rispetto al 15 maggio, gli “stacchi Italia” di benzina e gasolio auto rispetto alle medie euro al netto delle imposte. In peggioramento quelli del risca e del denso.In base all'elaborazione(ex UP) dei dati Ue lo stacco in meno dellaè salito infatti di 7 millesimi da -44 a -51 e quello in meno del ...

© Riproduzione riservata