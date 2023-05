Axpo Italia ha chiuso un nuovo contratto Ppa biennale con Peridot Solar su un portafoglio di 178 MW di impianti solari, che sarà alla base del finanziamento per la costruzione di 13 impianti FV tra Sicilia, Sardegna e Lazio. Lo ha fatto sapere oggi Axpo in una nota.“Per noi rimane essenziale continuare a proporci come azienda dalla forte speciali...

