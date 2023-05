Ancora in calo, ma leggero, questo lunedì i “prezzi Italia” di benzina, diesel e gpl auto. In aumento risca, denso e anche il fluido. Al netto e al lordo delle imposte. Con la benzina che al netto delle imposte ha superato il diesel dieuro per mille litri ma in calo di 0,21. E anche alla pompa, al lordo delle imposte, si è invertita la cor...

© Riproduzione riservata