A prima vista il DM del 17 maggio 2023 del Mase segna la fine del regime di “maggiore tutela” (MT) per i clienti domestici non vulnerabili decisa nell'ormai lontano 2017 ma che era stata costantemente rinviata. Ma è davvero così? E soprattutto quale bilancio si può fare per i risultati ottenuti dalla “maggiore tutela”? E quali considerazioni si pos...