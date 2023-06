Qualche mese fa, la Commissione europea ha presentato una proposta di regolamento sui limiti di emissioni per i veicoli pesanti, autobus e camion. Come già per le auto e per i veicoli leggeri, la Commissione ha aumentato gli obiettivi di riduzione delle emissioni spingendo così sull'elettrico: tutti gli autobus urbani devono essere a zero emissioni...