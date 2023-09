Il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha stanziato 300 milioni di euro a valere sul Fondo per il sostegno alla transizione industriale per sostenere i programmi di investimento delle imprese nella tutela ambientale. La metà dello stanziamento, pari a 150 milioni di euro, è riservato alle imprese energivore.Le imprese di qualsiasi dimens...