Cento milioni per il bonus carburanti sulla carta “Dedicata a te”, nel IV trimestre ritorno ai livelli normali dei bonus sociali per i clienti elettrici e gas in disagio, conferma dell'azzeramento degli oneri di sistema gas e dell'Iva al 5% sul gas. Sono le misure sull'energia contenute in una prima bozza del decreto-legge Energia che sarà domani s...