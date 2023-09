È pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre la legge 18 settembre 2023, n. 127 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, recante misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento”. È la conversione in legge del DL Emergenza clima...