Consumi petroliferi, agosto in calo di 220.000 t

Male le consegne di gasolio (-115.000 t), col diesel maglietta nera di tutto il comparto (-77.000 t), sia in rete (-75.000 t) che in extrarete (-27.000 t). Tengono le vendite di benzina (+3.000 t). Forte aumento per il jet fuel (+99.000 t)