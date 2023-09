La francese Engie ha acquisito per 64,8 milioni di sterline la Ixora Energy Ltd, uno dei principali produttori di biometano con sede nel Regno Unito dal 2017, con tre unità produttive nel Devon e nel Somerset con una produzione complessiva di 160 GWh di biometano all'anno. Leader nella produzione di biometano in Francia, con una capacità produttiva...