L'agenzia italiana per il credito all'esportazione Sace ha garantito una linea di credito da 550 milioni di euro da sei istituti di credito per Vitol, nel quadro di un accordo quinquennale che prevede un incremento delle forniture di gas e Gnl all'Italia da parte del colosso del trading di energia. Lo ha fatto sapere ieri la stessa Sace in un comun...