Il produttore indipendente di energia Bnz, lanciato nel 2021 da Glennmont Partners ora parte di Nuveen, ha inaugurato oggi i lavori per tre progetti fotovoltaici da 135 MWp nella Regione Lazio, in prossimità di Viterbo e Montalto di Castro. All'evento di inaugurazione “Powering Europe to a greener future. Redefining Italy's energy landscape” hanno ...