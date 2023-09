“Misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere dl acquisto e a tutela del risparmio, nonché proroga dl termini normativi e di versamenti fiscali”. È il titolo provvisorio del Decreto Energia che sarà sul tavolo del Consiglio dei ministri lunedì prossimo e che è all'ordine del giorno della riunione preparatoria in programm...