Il Gruppo Torinese Trasporti ha bandito una gara da 10.200.320 euro Iva esclusa per la fornitura di autobus urbani a trazione elettrica e colonnine di ricarica. La gara è divisa in due lotti: il primo da 7,5 mln per la fornitura di 22 autobus; il secondo da 2,7 mln per l'eventuale ulteriore fornitura di 8 autobus. Il bando è finanziato con i fondi ...