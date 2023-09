Il binomio calcio-petrolio è stato per decenni un tratto distintivo della storia italiana. Dall'Inter dei Moratti alla Sampdoria dei Garrone, fino alla Roma di Franco Sensi, benzina e gasolio hanno portato in Italia campioni, scudetti e coppe, mentre IP ed Eni hanno accompagnato le avventure – ultimamente non troppo fortunate – della Nazionale.Qu...