La divisione italiana del gruppo industriale belga Aliaxis, si è affidata a BayWa re Power Solutions per la realizzazione di un impianto FV da 1,1 MW presso il suo sito produttivo di FIP S.p.A. a Casella (GE). La FIP, con oltre 60 anni di esperienza nella produzione di valvole e raccordi in materiali termoplastici per il trasporto di fluidi in pre...