Acquirente Unico ha pubblicato ieri il Regolamento disciplinante le procedure concorsuali per l'assegnazione del servizio a tutele graduali per i clienti domestici non vulnerabili per i quali le legge prevede la fine dei prezzi tutelati a inizio 2024.Il regolamento identifica 26 aree territoriali, 12 al Nord, 4 al Centro e 10 al Sud. Milano fa ar...