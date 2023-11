Apprezzamento per l'ascolto mostrato dall'Arera in circostanze critiche, come sui nodi delle sovrallocazioni e della componente negativa UG2 nei mesi critici dell'emergenza 2022, ma anche “mancanza di visione” del regolatore su altri nodi chiave della vendita e della distribuzione gas. Questi i rilievi mossi da Assogas questo pomeriggio durante le ...