Glencore ha stipulato un accordo vincolante con Teck Resources Limited ("Teck"), per l'acquisizione di una partecipazione effettiva del 77% nell'intera attività di produzione del carbone di Teck, Elk Valley Resources ("EVR”), per 6,93 miliardi di dollari in contanti.Allo stesso tempo, informa un comunicato, Teck ha concordato con Nippon Steel Cor...