Sviluppare nuovi punti di ricarica pubblica in Italia, Francia, Spagna e Portogallo. È lo scopo dell'accordo tra Wallbox, operatore spagnolo nelle soluzioni di ricarica per veicoli elettrici, e Atlante, società del gruppo Nhoa. La partnership con Wallbox, si legge in una nota, permetterà ad Atlante di dare ulteriore impulso al suo ambizioso progett...