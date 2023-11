Gravi e ripetute violazioni in materia di accisa e Iva sono un motivo sufficiente per negare il rilascio di una licenza di destinatario registrato ma non per revocarne una già rilasciata. Tornando ad affermare questo principio in una sentenza depositata ieri, la sezione Settima del Consiglio di Stato ha respinto un appello dell'Agenzia delle Dogane...